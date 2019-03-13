Великий Новгород, 13 марта, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Новый мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин столкнулся с проблемой «отсутствия должного планирования по Ермолинскому кладбищу» — основному в городе. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом градоначальник заявил на пресс-конференции, посвящённой 100 дням его работы во главе муниципалитета.

Devanath Крест. Кладбище

«Если не предпринимать срочных мер, то мест там только до октября», — подчеркнул мэр.

По словам Сергея Бусурина, мэрия предпринимает оперативные меры: сейчас проводится проектирование, а во втором полугодии 2019 года будет начато строительство очередной очереди кладбища.

«Есть небольшой кусок земли рядом с Западным кладбищем, но это на самый крайний случай», — также заявил мэр.

Напомним, в Великом Новгороде есть шесть кладбищ — Деревяницкое, Петровское, Рождественское, Западное, Кречевицкое и Ермолинское. При этом основным, на котором предоставляются участки под новые захоронения, является Ермолинское. Остальные кладбища осуществляют подзахоронения в существующие могилы, на Западном кладбище есть аллея почётных захоронений — участки там предоставляются по согласованию с мэром, «с учётом заслуг умершего перед Российской Федерацией, Новгородской областью и Великим Новгородом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расходы на проектирование и строительство очередной очереди Ермолинского кладбища предусматривались в 2016 году в сумме 5,2 млн рублей, однако финансисты мэрии их вынуждены были сократить из-за нехватки средств в городской казне.

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