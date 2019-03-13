Москва, 13 марта, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал заморозить мусорную реформу, передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«Нужно «заморозить» реформу, отменить рост тарифов для населения, по крайней мере, до тех пор, пока государство не выполнит свои обязательства перед гражданами и не наведет порядок в мусорной отрасли», — заявил Миронов.

По его мнению, именно государство должно профинансировать создание инфраструктуры по сбору, сортировке, переработке отходов.

«Сейчас получается, что за всю эту масштабную работу вынуждают платить граждан, причем, авансом», — возмущен он.

Депутат Госдумы также считает, что нужно дать людям реальную возможность сортировать свой бытовой мусор, сдавать отходы в переработку.

«Тогда платить граждане будут только за несортированный мусор, исходя из его фактического объема», — говорит парламентарий.

Он напомнил, что в конце 2018 года фракция внесла в Госдуму законопроект, который позволит реализовать этот подход и в итоге снизить «мусорные» платежи для населения.