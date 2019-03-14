Ватикан, 14 марта, 2019, 03:36 — ИА Регнум. Альтернативы Евросоюзу не существует, считает Конференция европейских Церквей. Какую позицию заняло экуменистическое сообщество, в состав которого входят 114 православных, протестантских и англиканских Церквей из разных стран Европы, накануне выборов в Европарламент, рассказывает в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Выборы в Европейский парламент состоятся 23−26 мая, и, по мнению Конференции европейский Церквей (СЕС), принимать участие в них необходимо — так как ЕС практически безальтернативен. Сигнал, посланный генсеком Комиссии церквей по мигрантам в Европе (CCME) Торсеном Морицом, сводится к необходимости придерживаться Евросоюза, не отказываться от него и обязательно идти на выборы.

CCME и СЕС выпустили ролики с участием лидеров европейских Церквей, объясняющих гражданам Европейского союза, почему они должны голосовать на этих выборах. Граждане также получили разъяснение по поводу устройства и функций самого Европарламента. Среди тем, поднятых в памятке избирателям, присутствуют изменение климата, миграция, устойчивое развитие, экономика ЕС, ее роль в мире, равноправие и популизм.

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