Углич, Ярославская область, 13 марта, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Любители и профессионалы в области фотоискусства вновь собираются на фестивале «Фотопарад в Угличе». В 2019 году фестиваль будет проходить с 7 по 11 августа, и будет посвящён истории, а также переменам, которые произошли с фотографической технологией и с фотоискуством.

Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» Фотопарад в Угличе

В этом году фестивальным центром станет гостиница «Москва». Как и прежде, в дни фестиваля, будут проходить открытие фотовыставок, «фотосушки», «фоточай», вечерние просмотры и обсуждения фильмов о фотографии. Большое портфолио-ревю, на которое съезжаются молодые фотографы со всей страны, пройдет в пятницу, 9 августа.

Лекционная программа фестиваля будет состоять из нескольких направлений, каждое из которых курирует приглашенный куратор.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытое портфолио-ревю

Алла Мировская, фотограф, художник, куратор, сооснователь группы Russian Independent Selfpublished, формирует в этом году программу «Творческой фотографии». В рамках программы участники узнают, где сегодня искать идеи для фотопроекта и как с ними работать, откроют для себя секреты самиздата, а также обсудят, чем фотокнига может быть полезна сегодня фотографу или художнику. По традиции, участники фестиваля смогут создать коллективную фотокнигу своими руками и показать свои персональные фотокнижные проекты экспертам в специальной секции большого портфолио-ревю.

Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» Фотопарад в Угличе

Не останется без внимания и тема аналоговой фотографии. Программа включает мастер-классы и обсуждение взаимодействия традиционных фотографических и высоких технологий.

Одним из приглашенных мастеров в этому году станет арт-критик из Беларуси Ольга Бубич, которая познакомит участников фестиваля с молодой белорусской фотографией, опыт которой и близок современной российской фотографии, и самобытен.

Богдана Ващенко, писатель и журналист, постоянный автор журнала National Geographic, куратор направления «Фотожурналистика», расскажет о возможных направлениях работы фотографа: новостная журналистика, тревел направление, социальная и экстремальная фотожурналистика.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мастера на портфолио-ревю

В рамках направления «Школа фотографии» будут организовано большое количество практических семинаров и воркшопов по разным направлениям фотографии — интересных как для начинающих, так и для опытных фотографов.

Традиционно в программе предусмотрены творческие встречи с классиками отечественной фотографии: Георгием Пинхасовым, Владимиром Вяткиным, Александром Китаевым и другими.

Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» Фотопарад в Угличе

Важным новшеством фестиваля в 2019 году станет расширение «Вернисажа фотоклубов». Участники фотографических коллективов смогут повесить свои работы в холлах гостиницы «Москва» на все дни фестиваля. Как и год назад, по итогам вернисажа будет выбран лучший фотоклуб или фотошкола.