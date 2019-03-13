Боровский, Тюменская область, 13 марта, 2019, 13:36 — ИА Регнум. В Тюменском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели пенсионера из-за схода наледи с крыши жилого дома в посёлке Боровском. В настоящее время следователем произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Тюменской области.

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Напомним, трагедия произошла 11 марта 2019 года. С крыши жилого шестиэтажного дома, расположенного по улице Островского в посёлке Боровский произошёл скат ледяной глыбы на проходящего мимо 83-летнего мужчину. В результате полученных травм пострадавший скончался в этот же день в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Также проверку ведёт прокуратура Тюменского района. По данным пресс-службы ведомства, на мужчину снежно-ледовая масса рухнула со здания на улице Островского, 34. В этом здании на первом этаже находится офис нотариуса. К нему житель села Богандинское и приехал. В тот момент, когда он подошёл к крыльцу, на него и рухнула глыба.

Нотариус вызвала полицию и скорую помощь. Пожилому человеку оказали на месте первую помощь и срочно доставили в больницу. Около 16:00 по местному времени 11 марта он скончался.

.Шестиэтажный дом находится на обслуживании у ТСЖ «Сибиряк», уточнили в прокуратуре. .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Симе Челябинской области 12 марта от льдины, упавшей с крыши, погибла 61-летняя женщина. Также возбуждено уголовное дело.