Санкт-Петербург, 13 марта, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Стала известна причина масштабной проверки, которая ведется петербургскими силовиками на Калининской овощебазе в среду, 13 марта. Ранее предполагалось, что здесь организован поиск нарушителей миграционного и трудового законодательства, как это было на Софийской овощебазе двумя днями ранее. Однако на самом деле на Калининской базе идут следственные действия по уголовному делу о присвоении 130 млн рублей.

Http://spb.sledcom.ru Рейд на Калининской базе в Петербурге

Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, по версии следствия, главный бухгалтер организации, расположенной на территории Калининской базы, с октября 2010 года по май 2018 года вывела с расчетного счета организации на расчетные счета фирм-однодневок около 130 миллионов рублей. Женщина уже допрошена в качестве подозреваемой, в отношении нее избрана мера пресечения.

«Проводится обыск в помещениях ЗАО «Норд-Овощ» складского комплекса на территории Калининской базы, с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия», — пояснили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В операции участвуют сотрудники СКР, МВД и Росгвардии. Идет оперативная работа по выяснению всех обстоятельств преступления и установлению соучастников предполагаемой злоумышленницы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщалось, 11 марта в ходе рейда на Софийской овощебазе на юге Петербурга сотрудники полиции проверили документы у почти 900 иностранных граждан и выявили около 300 правонарушений в сфере миграции.