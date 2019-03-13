Рига, 14 марта, 2019, 02:37 — ИА Регнум. Проект скоростной железнодорожной магистрали Rail Baltica обсуждается вот уже почти два десятилетия. Почему этот замысел железной дороги из Берлина в Таллин через Польшу, Литву и Латвию теперь можно считать повисшим на волоске, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Анна Мейзер.

Gintare.saulyte Укладка рельс железнодорожной колеи Rail Baltica

До 2026 года на строительство Rail Baltica планировалось потратить около 5,8 млрд евро, причем львиную долю этих средств должен был выделить ЕС. Именно поэтому слухи, просочившиеся в СМИ, о том, что Еврокомиссия не хочет вкладываться в этот проект, вполне могут поставить на нём жирную точку. Несмотря на то, что информация об отказе от финансирования со стороны ЕС официально не подтверждена, имеющиеся официальные претензии к проекту Rail Baltica никуда не ушли.

Всё так же отсутствует экономическое обоснование проекта и не исправлены финансовые ошибки в документации. Проект, позиционировавшийся как экономически выгодный, уже открыто называют «военным путем», имеющим смысл только для переброски живой силы и военной техники в северо-восточном направлении для «отражения российской агрессии». Так что продолжение финансирования Rail Baltica — это вопрос веры, веры в «российскую агрессию», приверженцев которой в ЕС постепенно становится меньше.

Читайте статью Rail Baltica: деньги ЕС любой ценой и другие публикации Анны Мейзер о крупных транспортных проектах в России и сопредельных странах.