Уссурийск, Приморский край, 13 марта, 2019, 13:18 — ИА Регнум. В Приморском крае таможенники пресекли попытку незаконного вывоза из России в Китай 710 кг конфет российского производства. Об этом сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.

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Груз был задержан в пункте пропуска ДАПП (двусторонний автомобильный пункт пропуска) Турий Рог Приморского края.

«При таможенном контроле и досмотре прибывшей в пункт пропуска российской фуры выяснилось, что компания из Чебоксар подала недостоверные сведения о весе товара. По документам, в большегрузе находились 19 тонн шоколадных конфет с миндалем «Слимо», упакованных в пакеты по 500 граммов. Однако реальный вес превысил указанный в декларации на 710 кг», — говорится в сообщении.

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Конфеты изъяты и помещены на склад временного хранения.

В отношении компании-экспортера возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 16.2 КоАП России («Недостоверное декларирование товаров»). Санкции статьи предусматривают штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товара, с конфискацией.

По данному факту проводится расследование.

Отметим, что конфеты «Слимо» в Чувашии производит кондитерская фабрика «Акконд».