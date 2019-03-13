Санкт-Петербург, 13 марта, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Петербургские волонтеры смогут реставрировать объекты культурного наследия. Соответствующий законопроект поддержали в первом чтении 13 марта депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Конюшенного ведомства в Петербурге, нуждающееся в реставрации (фото лета 2018 г.)

Разрешить добровольцам без лицензий работать на исторических постройках предложили единороссы Денис Четырбок и Анастасия Мельникова.

Заметим, сейчас те, кого допускают к работам по сохранению памятников культурного наследия, должны иметь соответствующие аттестации, чтобы предотвратить причинение объектам какого-либо вреда.

Но, полагают депутаты, сохранение памятников нередко сопровождается работами, которые не требуют специальных знаний и высокой квалификации. Например, волонтеры могли бы убирать прилегающую территорию, очищать постаменты, размещать информационные щиты.

В случае принятия закона, за добровольцами на объектах все равно будут следить опытные специалисты, которые должны их обучить и проконтролировать. По мнению депутатов, проект поможет петербуржцам внести вклад в сохранение исторического центра.

Добавим, только во время чемпионата мира по футболу в 2018 году в Петербурге удалось привлечь к работе в интересах города более 2 тыс. волонтеров.