Москва, 13 марта, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Политическая ситуация с Brexit в Великобритании — сильный фактор глобального риска. Особую остроту ему придаёт то обстоятельство, что происходящие события не оставляют особых надежд, что всё образуется, ведь они происходят накануне финального дедлайна по выходу Британии из Евросоюза — «красного дня календаря» 29 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Таким образом, приходится констатировать тот факт, что страна оказалась на пороге жесточайшего политического кризиса с момента первого референдума по Brexit и ухода Дэвида Кэмерона», — отметил эксперт.

Фиаско модифицированного плана выхода из ЕС Терезы Мэй в парламенте Туманного Альбиона ещё ближе подвело её к черте, за которой последует её отставка. Ведь Мэй сменила на посту премьер-министра Кэмерона именно как кандидат, способный провести британскую нацию через «плавный» развод с Евросоюзом. А на деле это получилось в высшей степени штормовое путешествие.

«Пока же ясно одно: 12 марта был включён таймер обратного отсчёта по кошмарной альтернативе — Brexit’у «без условий» — который наверняка ввергнет страну в финансовый кризис. Brexit «без условий» — это хаос.

Новая отсрочка на три месяца, которую при счастливом для Мэй стечении обстоятельств должен ещё одобрить Евросоюз (не факт, что одобрит!) будет в любом случае восприниматься как проигрыш Британии, а радикальные сторонники Brexit могут вообще перестать голосовать и даже уйти из правительства», — полагает Рожанковский.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта парламент Великобритании отклонил измененное соглашение по Brexit, предложенное правительством Терезы Мэй. С общим числом голосов парламента 391, против проголосовали 242 членов.

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