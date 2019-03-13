Кишинёв, 14 марта, 2019, 00:59 — ИА Регнум. Прошедшие в Молдавии парламентские выборы закончились для основных политических сил вничью. «Социалисты» Игоря Додона и «демократы» Владимира Плахотнюка получили примерно по одной трети парламентских мест. Еще треть забрал себе проевропейский блок ACUM. Существуют ли варианты объединений этих сил для формирования коалиционного правительства и почему традиционная игра в четыре руки на молдавском политическом поле может закончиться именно теперь, обсуждает в своей статье автор ИА REGNUM Владислав Никитин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Владимира Плахотнюка сторонники европейского выбора в Молдавии считают преступником, предводителем олигархата и кукловодом, дергающим за нитки в том числе и действующего президента Додона. Поэтому реакция проевропейцев из партии ACUM вполне предсказуемая, с Демпартией Плахотнюка им совсем не по пути, а с социалистами Додона устанавливать союз, по мнению верхушки ACUM, рискованно по причине исторически сложившейся спевки между руководством социалистов и демократов.

Итак, для Молдавии наступает момент истины, когда закулисный союз Плахотнюка и Додона переходит в официальный, вынужденный к тому политическими обстоятельствами. При этом стороны уже как бы пытаются обсуждать будущий политический брачный контракт. Так каких гарантий потребуют официальные и неофициальные руководители молдавских социалистов и демократов друг от друга для формирования правительственной коалиции?

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