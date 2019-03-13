Москва, 13 марта, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Провал голосования 12 марта в парламенте Великобритании по вопросу о так называемой сделке с Евросоюзом по Brexit, предложенной Терезой Мэй, был ожидаемым, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Что ждет дальше Соединенное Королевство и Brexit? Пока ясно только то, что 13 и 14 марта британскому парламенту предстоят еще два голосования: 13 марта по вопросу о жестком Brexit, то есть о выходе из ЕС без всяких договоренностей с ЕС, а 14 марта по вопросу об обращении в Брюссель с просьбой перенести дату начала выхода Великобритании из ЕС с 29 марта на более поздний срок.

«Дальнейшие перспективы процедуры Brexit представляются еще более неопределенными, чем раньше. Великобритания, отвергнув условия сделки с Евросоюзом (касающиеся главным образом вопроса о границе между входящей в ЕС Ирландией и входящей в Соединенное Королевство Северной Ирландией), подошла к той красной черте, перейдя которую, надо, как говорится в известной российской песне, «сразу уходить, чтоб никто не привыкал», но Великобритания, по всей видимости, к этому не готова», — пояснила эксперт.

Или откладывать Brexit, или, возможно, проводить повторный референдум, хотя вероятность того, что парламент на это согласится еще меньше, чем то, что он одобрит условия выхода Великобритании из ЕС «без сделки». Более вероятно, что парламент одобрит перенос начала Brexit на более поздний срок, однако это решение британского парламента должен будет одобрить еще и Евросоюз, причем единогласно всеми остающимися в нем странами. А единства может и не быть, Ирландия в этом случае может выступить против переноса Brexit, если будут недостаточно, по ее мнению, учтены интересы ирландского народа.

«Скорее всего, начало Brexit будет отложено, по оценкам международных экспертов, на 2−4 месяца. Для британского и международного бизнеса это будет неприятная новость. Транснациональные и в том числе европейские корпорации начнут переносить юридические адреса своих филиалов и дочерних компаний, находящихся в Великобритании, в другие города Западной Европы. Лондон с высокой вероятностью как минимум на время Brexit утратит статус международного финансового центра», — высказала свое мнение Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Великобритании отклонил измененное соглашение по Brexit, предложенное правительством Терезы Мэй, с общим числом голосов парламента 391, против проголосовали 242 члена.

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