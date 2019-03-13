Москва, 13 марта, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Совфед принял решение отклонить закон о запрете хостелов в многоквартирных домах, передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта. Создается рабочая группа по доработке инициативы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

Совфед поддерживает концепцию закона, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы не оспариваем необходимость принятия закона. Мы же не рейдеры. Мы выступаем против незамедлительного введения в силу закона, это малый бизнес», — указала Матвиенко.

Сенаторы предлагают дополнительно обсудить дату вступления в силу закона: не в течение 10 дней с момента опубликования, а с 1 января 2020 года.

«Чтобы дать возможность закрыть бизнес, уволить людей, может быть, перевести помещение, уточнить структуру бизнеса. Кто-то аренду взял», — подчеркнула Матвиенко.

Со своей стороны, одна из авторов инициативы депутат Госдумы Галина Хованская («Справедливая Россия») напомнила, что законопроект был принят Госдумой в первом чтении четыре года назад при поддержке президента РФ.

«Бизнес должен быть цивилизованный. Наш закон только уточняет нормы», — заявила Хованская.

Кроме того, она подчеркнула, что и сейчас бизнес с хостелами незаконный. И сейчас есть возможность закрыть хостелы, в том числе в Москве такие мини-отели закрывают.

«Все понимали, что этот бизнес незаконный. Не надо спекулировать Крымом, как сдавали они комнаты, так и продолжат сдавать по договору найма», — говорила Хованская.

В ходе дискуссии также сенатор Сергей Рябухин указал на то, что регионы сильно потеряют в доходной части своих бюджетов.

«Очевидны выпадающие доходы субъектов РФ. А в 2019 году расходы на выпадающие доходы не предусмотрены», — отметил он.