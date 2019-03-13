Москва, 13 марта, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Если Центральный Банк России ограничит покупку криптоактивов неквалифицированными инвесторами, то возникнет проблема в контроле за исполнением нововведения, считает основатель краудлендинговой платформы «Джетленд» Роман Хорошев. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«У ЦБ и законодателей, безусловно, благие намерения. Ограничения вводятся для неквалифицированных инвесторов, а именно их средства чаще всего попадают в руки мошенников. Проблема заключается в контроле — его исполнение практически невозможно будет отследить. Законопроект предполагает регулирование только рынка криптовалют, выпущенных в российской юрисдикции. Но основная идея криптовалют — это глобальность и децентрализованность. Централизация и тем более российская юрисдикация приведет к тому, что официальный рынок криптоактивов в России не получит развитие и превратится в узкоспециализированный. В основном будет использоваться банками для выпуска аккредитивов или гарантий, что, по сути, не будет иметь никакого отношения к изначальной идее блокчейна. Подавляющая часть реального рынка криптовалют просто уйдёт в серую зону», — полагает собеседник агентства.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM эксперт отметил, что законопроект о криптовалютах частично пересекается с законопроектом о краудфандинге. Но там более прозрачная ситуация.

«Каждая платформа подаёт в ЦБ агрегированные данные по основным показателям пока на добровольной основе. Тем не менее, отследить, что конкретное физическое лицо превысило порог в 600 тыс. рублей, также мало вероятно. Это потребует создания единой платформы на базе ЦБ, либо, как минимум, общей базы инвесторов.

В данный момент ажиотаж вокруг криптовалют спал, но в целом за ними будущее. Здесь ситуация очень похожа на бум доткомов в конце 90-х. Массовое использование криптовалют наступит только в тот момент, когда они станут надежным, низковолатильным и ликвидным средством обмена и сохранения капитала. Текущее регулирование со стороны ЦБ не сможет изменить глобальный тренд», — заключил Хорошев.

Ранее стало известно о планах Центрального Банка России ограничить возможности покупки криптовалюты для неквалифицированных инвесторов — сумма инвестиций будет ограничена в расчете на год. По информации РБК, в Госдуму направлен проект указания к законопроекту о цифровых финансовых активах. Возможный порог на покупку будет определен отдельно. По некоторым данным, речь идёт о 600 тыс. рублей вложений. РБК сообщает, что сделки для неквалифицированных инвесторов будут ограничены суммой передаваемых в оплату средств, совокупной стоимостью цифровых активов, стоимостью переданных в обмен цифровых операционных знаков. При обмене цифровых активов друг на друга сумма сделки будет рассчитываться исходя из их номинальной стоимости. Под цифровыми финансовыми активами понимаются не только ценные бумаги и денежные требования, но и любые права, оформленные через блокчейн.