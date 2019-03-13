Дар-эс-Салам, Танзания, 13 марта, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Около 11 тонн рыбы «сато» было уничтожено в Танзании после того, как выяснилось, что она заражена химикатами. Этот груз был контрабандой доставлен из Китая, его стоимость составляет 33 тысячи долларов США, сообщает ВВС Swahili.

Снейдерс Франс. Рыбная лавка

Министр животноводства и рыбной ловли Танзании Лухага Мпина подтвердил, что груз был контрабандным. В ходе проверки было установлено, что в рыбе был превышен уровень ртути.

Министерство здравоохранения предупредило потребителей, что такая рыба очень опасна для здоровья, так как в будущем может спровоцировать различные заболевания.