Пермь, 13 марта, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Контрольно-счётная палата Пермского края объявила аукцион, победитель которого должен оказать услуги по организации и проведению мероприятия в честь 20-летия образования КСП. Начальная цена дота составляет 1950 000 рублей. Праздник организуют за счёт краевого бюджета.

Ksppk.ru Контрольно-счётная палата Пермского края

Заказчик задумал провести торжество в свою честь в формате круглого стола. Круглый стол на тему «Эффективность расходования бюджетных инвестиций. Практика и проблемы при осуществлении финансового контроля» продолжительностью не менее двух часов запланирован на 6 июня 2019 года. Согласно условиям техзадания, мероприятие должно быть рассчитано на 170 участников — сотрудников Контрольно-счетной палаты Пермского края, представителей контрольно-счетных органов Российской Федерации, представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления Пермского края, членов президиума Ассоциации Контрольно-счетных органов Пермского края, представителей территориальных органов исполнительной власти Российской Федерации и других официальных лиц.

Также исполнитель должен организовать торжественную часть, включающую церемонию награждения и неофициальную часть, продолжительностью не менее трёх часов и подведение итогов мероприятия в формате форсайт-сессии продолжительностью от двух до семи часов.

В обязанности подрядчика входит разработка идеи и концепции мероприятия. На плечи исполнителя договора ляжет и организация буфетного обслуживания. Кофе-брейк во время проведения круглого стола рассчитывается на 65 человек. Кроме того, должно быть организовано буфетное обслуживание ещё на 170 участников мероприятия, а заказчику представлено не менее трех вариантов меню из расчета 750 г готовой продукции на одного человека (без учета напитков). В состав меню должны входить рыбные, мясные изделия, сыр, свежие и консервированные овощи, фрукты и ягоды; пирожные, чай (черный, зеленый), кофе (натуральный), сок натуральный и/или пакетированный, морсы натуральные/компоты в ассортименте, бутилированная вода (питьевая артезианская негазированная). Исполнитель организовывает дегустацию блюд меню для согласования заказчиком не позднее 13 мая 2019 года. Все расходы по организации буфетного обслуживания, в том числе используемые мебель, посуда, текстиль, официанты, техническая служба, монтаж/демонтаж используемого оборудования, погрузка, разгрузка транспортные расходы, несет исполнитель.

С КСП должен быть согласован сценарий выступления коллективов разных жанров. В рамках мероприятия в честь 20-летия Контрольно-счётной палаты запланирована организация площадок для общения участников в формате форсайт-сессии: экскурсия на автобусе с остановками у достопримечательностей города Перми и посещением музеев, посещение фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…», экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.