Киев, 13 марта, 2019, 12:51 — ИА Регнум. За 18 дней до первого тура президентских выборов на Украине, в среду, 13 марта, управление верховного комиссара по правам человека ООН опубликовало доклад о ситуации с правами человека в этой стране. И сделало в этом докладе «неожиданный» вывод о том, что права и свободы на Украине попираются, а в стране царит «атмосфера запугивания».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В резюме доклада отмечено учащение случаев нападения на людей, проблемы у журналистов, оппозиционеров и православных верующих, поражение в правах жителей Донбасса, отсутствие расследований и полная безнаказанность тех, кто совершил преступления (даже в тех случаях, забыли добавить в ООН, когда нарушитель даже не отрицает своей вины или сам сообщает о ней).

Ничего нового в этом докладе для тех, кто следит за ситуацией на Украине, не содержится и содержаться не может. За пять лет, прошедших с момента государственного переворота, никаких радикальных перемен не произошло. И ООН фиксирует нарушения — но так абстрактно, как будто не знает, кто именно стоит за их совершением.

В резюме доклада, а также и в других его главах упоминаются нерасшифрованные «правые группы», некие сообщества анонимов, чьих названий даже не приводится, словно балаклавы на лицах «патриотов» не позволяют верховному комиссару по правам человека определить организатора, спонсора и заказчика.

А между тем имена, фамилии и должности организаторов, спонсоров и заказчиков не представляют никакой тайны и полностью совпадают с именами, фамилиями и должностями президента Украины, министра внутренних дел, еще нескольких политиков и олигархов.

Если копнуть еще немного глубже, то список будет дополнен именами и фамилиями американских и европейских политиков и дипломатов, без политической и материальной поддержки которых нынешняя «атмосфера запугивания» едва ли появилась бы и с еще меньшей вероятностью стала бы такой прочной.

Но в докладе сказано совсем иное. В его выводах содержится даже похвала правительству Украины, которое якобы «прикладывает усилия» по обеспечению «эффективности и прозрачности расследований». Также в выводах содержится призыв сделать эту работу еще эффективнее, защищая права православных верующих, жителей Донбасса и иных групп граждан.

Другими словами, в ООН предпочли отделаться общими благопожеланиями. В управлении верховного комиссара сделали вид, что не поняли, в чем состоит связь между руководителями украинского государства и конспективно перечисленными грубыми нарушениями. И вместо серьезного расследования и реальных выводов в очередной раз поставили галочку.