Сеул, 13 марта, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Появились фото салона нового кроссовера Genesis GV80. Фото интерьера новинки 13 марта опубликовал сайт CarsWeek.Ru

Фото CarsWeek.Ru

Интерьер дебютного кросса схож с интерьером концептуальной модели GV80, презентованной весной 2018 года в США.

Модель оснащена широкоформатным выдвигающимся над консолью по центру тачскрином. Руль у новинки нестандартный односпицевый. Внутри него, как и в концептуальной версии, вероятно, будут находиться многофункциональные тачпады.

Вероятно, что у паркетника будет привод 4×4 и широкая линейка агрегатов. Среди вариантов силовых установок может быть турбированный движок с объемом на 3,3 литра или пятилитровая «восьмерка» на 425 л. с.

Ожидается, что кроссовер будет относительно недорогим. Представят GV80 во втором полугодии 2019 года.

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