Москва, 13 марта, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Локальное укрепление рубля, которое наблюдалось с начала текущей недели (11 марта), вызвано рядом факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM практикующий трейдер-аналитик компании «ФинИст» Олег Бугулов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Во-первых — значительный рост стоимости нефти, из-за сокращения добычи в странах ОПЕК и падения темпов добычи в Венесуэле. Во-вторых — ослабление индекса доллара. Ну и третий фактор, который я считаю наиболее весомым, — рост доли нерезидентов в российском госдолге в феврале с 24,4% до 25,5%», — пояснил эксперт.

Хочется отметить, что сегодня, 13 марта, состоится аукцион Минфина по продаже ОФЗ и от его результатов будет зависеть курс отечественной валюты, а поскольку с начала недели мы наблюдали рост спроса на рисковые активы в мире, можно предположить, что данный аукцион пройдет успешно, что позволит рублю еще немного укрепиться.

«Что касается технической картины, то рубль приближается к сильному уровню поддержки на уровне 65,30−65,40 рубля за доллар. Вероятнее всего, сегодня эта отметка будет протестирована», — считает Бугулов.

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