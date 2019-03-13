Ереван, 13 марта, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с официальным визитом в Армению. В ереванском международном аэропорту «Звартноц» её встретили вице-премьер Армении Тигран Авинян, замглавы МИД РА Шаварш Кочарян, посол Армении в Грузии Рубен Садоян и другие.

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Из аэропорта Саломе Зурабишвили направилась в мемориальный комплекс «Цицернакаберд», где возложила цветы к Вечному огню в память жертв Геноцида армян.

Саломе Зурабишвили побывала также в Музее-институте Геноцида армян, сделала запись в книге почетных гостей музея. Президента Грузии сопровождали вице-премьер РА Тигран Авинян и мэр Еревана Айк Марутян.

Сегодня, 13 марта, намечены переговоры Зурабишвили с президентом Армении Арменом Сакисяном, а также премьер-министром Николом Пашиняном.