Санкт-Петербург, 13 марта, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Силовые структуры Санкт-Петербурга проводят 13 марта масштабный профилактический рейд на Калининской овощебазе на проспекте Непокорённых. Эта проверка стала уже второй за три дня для петербургских овощебаз: 11 марта аналогичным образом проверялась Софийская овощебаза.

Https://vk.com/unreleased_dtp Рейд на Калининской овощебазе (цитата группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург")

О том, что на Калининскую базу нагрянул ОМОН Росгвардии, сотрудники полиции и других силовых структур, рассказали утром в соцсетях сами сотрудники торговой организации. Они сообщили, что силовики при проверке документов ведут себя корректно. Тем не менее, работа овощебазы приостановлена.

Как отметили ранее в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в ходе рейда на Софийской овощебазе сотрудники полиции проверили документы у почти 900 иностранных граждан и выявили около 300 правонарушений в сфере миграции. По большей части правонарушители — выходцы из стран ближнего зарубежья. На них составлены административные протоколы. Некоторых ожидает депортация из РФ.

Кроме того, ряд документов, предоставленных иностранцами, вызвали у полицейских сомнение в подлинности. Проводится проверка на предмет выявления подделки документов.

Как отмечает ИА REGNUM, на овощебазах в Петербурге традиционно работают выходцы из азиатских и кавказских республик СНГ. Неоднократно на овощебазах происходили различные преступления, в том числе массовые драки и даже убийства.