Ярославль, 13 марта, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности директора Фонда содействия организации капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области назначен Гайнутдинов Роман Амирович. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом фонде.

Fkr26.ru Роман Гайнутдинов

Гайнутдинова назначил совет фонда, руководитель приступил к работе с 13 марта. Прежний и.о. директора Дмитрий Жевраков остался работать в качестве заместителя.

О Гайнутдинове известно, что ранее он работал в Ставропольском крае. Очевидно, что его привел новый глава регионального депарамента ЖКХ Александр Николаев, также работавший в Ставрополе.

До настоящего времени Роман Гайнутдинов был заместителем генерального директора НО СК «Фонд капитального ремонта» — аналога ярославского фонда капитального ремонта. Также в открытых источниках он значится директором ООО «Атриум», занимающимся «деятельностью в области архитектуры, связанной с созданием архитектурного объекта».