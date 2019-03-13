Якутск, 13 марта, 2019, 12:34 — ИА Регнум. В Якутии возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере, проявившегося в картельном сговоре при заключении контрактов на поставку лекарственных средств и медицинских изделий. Сумма таких закупок, совершённых аффилированными лицами, составила около 3 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службы прокуратуры региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Весы

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Факты закупки медикаментов по ценам в 2−3 раза дороже розничных надзорное ведомство выявило в ходе проверки законодательства при осуществлении госзакупок. Лекарственные средства и медицинские изделия приобретались по завышенным ценам несколько раз.

«При этом представители медицинских учреждений в сговоре с представителями картеля принимали меры к ограничению конкуренции в целях устранения возможных конкурентов на проводимых торгах», — говорится в сообщении прокуратуры.

Материалы проверки направлены в следственные органы, которые примут решение об уголовном преследовании тех, кто причастен к сговору. Уголовные дела уже возбуждены по статьям 178 («Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а также с извлечением дохода в особо крупном размере») и 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В причастных к махинациям коммерческих организациях и медучреждениях идут обыски.

Владимир Чичигинаров, председатель постоянного комитета Госсобрания Якутии по здравоохранению, до сентября 2018 года возглавлявший территориальное управление Росздравнадзора, считает незаконным обыск его дома в рамках расследования дела о картельном сговоре.

«Я буду обжаловать их действия, — цитирует его ИА Тайгапост. — Они зашли в дом без оснований, проверили всё, изъяли компьютеры. Я по работе никогда не имел отношения к проведению аукционов по закупке медикаментов. Моя жена — тоже чистейший человек и никогда не участвовала в аукционах по заключению государственных и муниципальных контрактов».

В ответ на напоминание о том, что у его жены аптечный бизнес, Чичигинаров сообщил, что ни в каких аукционах его супруга не участвовала.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля 2018 года по подозрению в получении взятки были задержаны председатель комитета Госсобрания Якутии по селу и аграрной политике Александр Уаров и глава контрольного комитета законодательного органа Дмитрий Саввин. По информации следствия, они получили от предпринимателя 900 тыс. рублей за оказание содействия компании в обеспечении дополнительным бюджетным финансированием.