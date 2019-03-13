Киев, 13 марта, 2019, 12:23 — ИА Регнум. В этом году на железной дороге Украины в экспериментальном режиме будет введена частная тяга, заявил глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Gov.ua Локомотив General Electric

Заявление чиновник сделал 12 марта в ходе расширенного совещания с руководством и аграриями Киевского региона.

«Мы постепенно обеспечиваем железную дорогу тягой. При поддержке президента Украины подписан контракт с General Electric на поставку локомотивов в Украину. «Укрзализныця» уже получила 22 тепловоза, остальные 8 доукомплектовываются и будут переданы «Укрзализныце» в середине марта… В этом году в экспериментальном режиме мы вводим частную тягу на железной дороге», — заявил Омелян.

Впрочем, никакой конкретики по данному вопросу министр на совещании не озвучил.

Чиновник также заявил, что одной из главных проблем железной дороги на Украине является недостаток вагонов, в результате чего бизнес вынужденно переходит на дорогу и везет груз автомобильным транспортом, разрушая дороги. Для того чтобы решить эту проблему, грузовые вагоны вскоре будут сдаваться в аренду на специальных электронных аукционах.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках выполнения соглашения об Ассоциации с ЕС Украина до 2022 года в любом случае должна «создать конкурентные условия на железной дороге», то есть пустить частных железнодорожных перевозчиков. В Верховной раде уже довольно продолжительное время рассматривался соответствующий законопроект, однако принять документ не получилось. Последнее голосование состоялось осенью 2018 года — депутаты не поддержали такую инициативу, «за» проголосовали лишь 202 при необходимых 226 депутатах, и даже не отправили предложенный законопроект на доработку, поэтому сейчас профильные чиновники разрабатывают новый документ.

Вместе с тем в «Укрзализныце» заявили, что в любом случае до принятия закона запустят пилотный проект с частными перевозчиками на неприбыльных участках железной дороги.

Также осенью 2018 года глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов заявил в одном из интервью, что запуск на Украине частной тяги — прямой путь к финансовому коллапсу и банкротству госкомпании.

«Прежде чем допускать частную тягу, нужно признать, что фактически УЗ лишается части доходов. Давайте говорить об этом прямо и открыто… Это зависит от того, как много операторов выйдет на рынок и что это будут за операторы. Разумеется они, как любой бизнес, будут забирать высокодоходные сегменты. Нам останутся недоходные. Основной доход у нас генерирует 30−35% сети. И как государственный перевозчик мы останемся со всем грузом пассажирских перевозок, за которые мы не получаем никаких дотаций или помощи — ничего. Фактически используем доходы грузоперевозок для перекрытия пассажирских убытков. Я не могу сказать, что это сбалансированная модель, но она есть. Поэтому, запуская частную тягу, мы убираем из системы один из ключевых источников дохода. И отдаем его в частные руки. А все расходы оставляем. Это прямой путь к финансовому коллапсу и банкротству», — объяснял Кравцов.

В завершение чиновник объяснял, что, не решив вопрос финансирования пассажирских перевозок и излишней инфраструктуры, стратегически неправильно принимать решение о допуске частной тяги.