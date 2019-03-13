Санкт-Петербург, 13 марта, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Петербургские муниципалы могут получить право определить, где на их территории следует организовать площадки для выгула собак, но денег на их оборудование у муниципалитетов нет. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали в городском Законодательном собрании 13 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Пес на льдине под Петербургом

Авторами инициативы выступили единороссы Денис Четырбок и Роман Коваль. Согласно тексту документа, профильные комитеты Смольного будут отвечать за создание и работу приютов, определять порядок обращения с безнадзорными животными, а также размещать в интернете информацию о домашних питомцах, от которых отказались владельцы. Муниципалитеты же смогут определять места для выгула домашних питомцев.

Как поясняют единороссы, к муниципалам часто обращаются местные жители с просьбами соорудить площадку для выгула собак, но полномочий на это пока нет.

Депутат Михаил Амосов («Яблоко») выступил против такого подхода, заметив, что Заксобрание в очередной раз отдает свои полномочия чиновникам. Так, например, именно Смольный будет в праве определять порядок обращения с животными.

«Мы должны перестать писать такие законы. Пора задуматься, в чем смысл законодательной деятельности. В том числе в том, чтобы создавать правила, по которым работают органы исполнительной власти. Конечно, исполнительная власть может написать порядок, удобный им. Никто в этом не сомневается. Но будет ли он удобен гражданам? Вот на этот вопрос, извините, должны ответить мы, как люди, избранные гражданами», — заявил Амосов.

«Эсер» Алексей Ковалев тоже не понял, почему опять все полномочия отдаются Смольному, а не определяются законом. Кроме того, ему кажется бессмысленным заставлять муниципалитеты искать площадки для выгула собак, так как у них нет денег их оборудовать.

«Такие места должны быть оборудованы сетками, малыми формами для дрессировки животных. Кто будет устанавливать все это? Финансов на это у муниципальных образований нет, а ваша формулировка не дает им включить это в свою заявку», — заявил Ковалев. Он потребовал совместить источник финансирования с регулированием.

Денис Четырбок признал, что федеральный закон тоже дает лишь право указать на места для выгула собак, но там ни слова не говорится о том, кто должен нести финансовое бремя за оборудование площадок и их уборку, но, на его взгляд, все это можно разрешить на заседаниях рабочей группы, которая «обязательно будет создана».

Представитель ЛДПР Олег Капитанов поинтересовался, когда предполагается ввести штрафы за выгул собак вне специальных площадок, указав, что сотрудников не хватает даже для того, чтобы выписывать протоколы за нарушения правил парковки автотранспорта.

«Эсер» Александр Егоров добавил, что оставлять все эти вопросы в ведении Смольного тоже кажется ему малопродуктивным, так, чиновники уже устроили площадку для выгула собак в парке Сосновка, одновременно расставив таблички, что в зеленых насаждениях общего пользовани (ЗНОП) выгул запрещен. «Получается, что попасть на эту площадку можно только на вертолете», — заметил депутат.

Денис Четырбок отметил, что собаководам сейчас просто некуда пойти со своими питомцами. «Так или иначе эти люди вынужденно оказываются на территории зеленых насаждений, в том числе и внутриквартальных. Штрафовать их за то, что органы власти не предоставили им альтернативы, наверное, неправильно. Если такая проблема есть, самое верное — подумать над ее законодательным решением, у ЗакСа такие полномочия есть», — сказал он.

Четырбок также заявил, что у чиновников якобы «есть намерение» создавать государственные приюты для животных. Сейчас в Петербурге таких приютов нет, функционируют лишь частные, собирающие деньги посредством краудфандинга. В Москве же, как указал единоросс, работает 13 госприютов, которые ухаживают за 16 тыс. собак и кошек.

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Напомним, весной 2017 года парламент Петербурга призвал федеральные власти ускорить принятие комплексного закона об ответственном обращении с животными. После этого Госдума вернулась к рассмотрению вопроса и уже в конце декабря прошлого года, спустя 8 лет после внесения документа в нижнюю палату парламента, приняла закон в третьем чтении.

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