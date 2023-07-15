Брюссель, 13 марта, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Вероятность «жесткого» варианта выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) возросла, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Отмечается, что это связано с результатами последнего голосования в британском парламенте, который не поддержал проект соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС. В парламенте сочли, что гарантии, которые получены от главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера по ирландской границе, недостаточны.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта палата общин повторно отклонила предложенную Терезой Мэй сделку по Brexit. Возможно, провал был последним, поскольку Евросоюз уже отказался продолжать переговоры. До выхода Великобритании из Евросоюза остается 16 дней — Brexit назначен на 29 марта.

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