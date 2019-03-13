Калуга, 13 марта, 2019, 12:08 — ИА Регнум. В деревнях Устоша и Путогино Мосальского района Калужской области 12 марта был торжественно запущен газ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию министерства сельского хозяйства региона, на строительство газопровода в деревне Устоша протяженностью 3,6 километра затрачено 5,14 млн рублей.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области «Голубое топливо» пришло в калужские деревни

Работа в деревне Путогино также велась в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области». На строительство газопровода низкого давления протяженностью 2,28 км в Путогино было выделено 2781,9 тыс. рублей из федерального, областного и районного бюджета.

По словам министра сельского хозяйства облсти Леонида Громова, новые километры труб улучшат условия жизни селян, но и откроют возможности для развития населенных пунктов.

В Калужской области до 2021 года планируется построить межпоселковые газопроводы протяженностью около 1,285 тыс. км и реконструировать газораспределительную станцию Малоярославец. За счет этого будут созданы условия для газификации более 375 населенных пунктов. Общий объем средств, выделяемых на реализацию программы, оценивается в 7,7 млрд рублей. При этом, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области лишь половина жителей малых населенных пунктов в состоянии самостоятельно оплатить газификацию своих домов. В 191 населенном пункте, подлежащем газификации, прошли сходы или подворовой обход граждан. Менее 20% желающих подключиться наблюдается в 16 населенных пунктах. Уровень готовности к подключению от 20% до 30% — в четырех населенных пунктах, от 30% до 50% — в 27 пунктах и в 144 населенных пунктах уровень готовности более 50%. Основной причиной, сдерживающей спрос на подключение к газовым сетям, является высокая стоимость работ. Основная масса населения области платит за подключение к газопроводу от 150 до 200 тыс. рублей и более. В то же время стоимость непосредственно технического присоединения в структуре затрат внутридомовой газификации составляет не более 15% от указанной цены. Новые газопроводы будут проводить лишь в те населённые пункты области, 60% жителей которых письменно подтвердят решение газифицировать свои дома.

В 2019 году власти калужского региона планируют ввести льготный сниженный тариф на подключение к газовым сетям. Газификация домов для льготников обойдется примерно на 14% ниже действующего тарифа.