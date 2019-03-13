Опубликован тизер нового хэтчбека Volkswagen Golf
Вольфсбург, Германия, 13 марта, 2019, 12:13 — ИА Регнум. В сети интернет появилось фото с хэтчбеком Volkswagen Golf восьмого поколения. Его опубликовало британское издание AutoExpress.
Фотошпионы засняли новый хэтчбек во время прохождения авто завершающих испытаний. На них новинка вышла без камуфляжа.
Фото дает представление о некоторых новинках хэтчбека. Производители снабдили модель современной головной оптикой, модернезированными бампером и радиаторной решеткой. Фотография не дает представление об интерьере автомобиля, но по словам дизайнеров Volkswagen, в салоне клиентов ждет «настоящая революция».
Измененная платформа новинки станет легче на 35−70 кг, а объем багажника вырастет до 400 литров. В линейке моторов хэтчбека появится новое семейство 1,5-литровых бензиновых турбодвигателей, а также дизельный мотор такого же объема.
В разработку машины автопроизводитель вложил 5 миллиардов евро. Это самая крупная модернизация модели за всю свою 45-летнюю историю. Премьера Volkswagen Golf пройдет летом 2019 года.
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