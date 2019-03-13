Вольфсбург, Германия, 13 марта, 2019, 12:13 — ИА Регнум. В сети интернет появилось фото с хэтчбеком Volkswagen Golf восьмого поколения. Его опубликовало британское издание AutoExpress.

Фото AutoExpress

Фотошпионы засняли новый хэтчбек во время прохождения авто завершающих испытаний. На них новинка вышла без камуфляжа.

Фото дает представление о некоторых новинках хэтчбека. Производители снабдили модель современной головной оптикой, модернезированными бампером и радиаторной решеткой. Фотография не дает представление об интерьере автомобиля, но по словам дизайнеров Volkswagen, в салоне клиентов ждет «настоящая революция».

Измененная платформа новинки станет легче на 35−70 кг, а объем багажника вырастет до 400 литров. В линейке моторов хэтчбека появится новое семейство 1,5-литровых бензиновых турбодвигателей, а также дизельный мотор такого же объема.

В разработку машины автопроизводитель вложил 5 миллиардов евро. Это самая крупная модернизация модели за всю свою 45-летнюю историю. Премьера Volkswagen Golf пройдет летом 2019 года.

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