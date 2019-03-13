Москва, 13 марта, 2019, 12:00 — ИА Регнум. О смене правил вынесения штрафов за превышение скорости можно будет говорить только после того, как на дороги страны вернется здравый смысл и они больше не будут представлять из себя полосу препятствий для водителей, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 13 марта, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, комментируя высказывания главы ГИБДД о штрафах за превышение скорости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Как сообщалось ранее, глава ГИБДД Михаил Черников поддержал ужесточение штрафов за превышение скорости. Сейчас водителей штрафуют за превышение скорости более чем на 20 км/час, Черников согласен с предложением штрафовать при превышении на 10 км/час. Но сначала, по его словам, нужно провести проверку и переаттестацию всех дорог в стране.

«Если бы на наших дорогах были разумные ограничения скорости, то никакого смысла в этом интервале «+20» не было бы. Но этот интервал появился именно потому, что организацией дорожного движения в нашей стране занимаются, по-видимому, очень неразумные люди.

Федеральная трасса М-10, Москва — Петербург: каждый километр — смена скоростного режима. 70, 80, 60, 70, 60, 80. Водители должны смотреть не на дорогу, а на знаки. При этом знаки и камеры висят не там, где есть какая-то опасность, а там, где выше вероятность поймать нарушителя.

Город Тверь, четырехполосная дорога, ограничение скорости — 20 километров в час. Зачем? Москва, северо-западная хорда, магистраль: ограничение скорости — 60. Дороги России превращены в полосу препятствий, на которой стоят камеры в ожидании тех, кто зазевался и пропустил двадцать пятую смену скоростного режима. Вот этим надо заняться ГИБДД», — отметил Петр Шкуматов.