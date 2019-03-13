Сначала – ввести разумные ограничения скорости: эксперт о штрафах ГИБДД
Москва, 13 марта, 2019, 12:00 — ИА Регнум. О смене правил вынесения штрафов за превышение скорости можно будет говорить только после того, как на дороги страны вернется здравый смысл и они больше не будут представлять из себя полосу препятствий для водителей, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 13 марта, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, комментируя высказывания главы ГИБДД о штрафах за превышение скорости.
Как сообщалось ранее, глава ГИБДД Михаил Черников поддержал ужесточение штрафов за превышение скорости. Сейчас водителей штрафуют за превышение скорости более чем на 20 км/час, Черников согласен с предложением штрафовать при превышении на 10 км/час. Но сначала, по его словам, нужно провести проверку и переаттестацию всех дорог в стране.
«Если бы на наших дорогах были разумные ограничения скорости, то никакого смысла в этом интервале «+20» не было бы. Но этот интервал появился именно потому, что организацией дорожного движения в нашей стране занимаются, по-видимому, очень неразумные люди.
Федеральная трасса М-10, Москва — Петербург: каждый километр — смена скоростного режима. 70, 80, 60, 70, 60, 80. Водители должны смотреть не на дорогу, а на знаки. При этом знаки и камеры висят не там, где есть какая-то опасность, а там, где выше вероятность поймать нарушителя.
Город Тверь, четырехполосная дорога, ограничение скорости — 20 километров в час. Зачем? Москва, северо-западная хорда, магистраль: ограничение скорости — 60. Дороги России превращены в полосу препятствий, на которой стоят камеры в ожидании тех, кто зазевался и пропустил двадцать пятую смену скоростного режима. Вот этим надо заняться ГИБДД», — отметил Петр Шкуматов.