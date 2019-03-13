Киев, 13 марта, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Украинские эксперты продолжают обсуждать заявление президента страны Петра Порошенко, который накануне заявил, что Украина должна заняться разработкой ракет повышенной дальности полета.

Spoilt.exile Ракетный комплекс «Гром»

ИА REGNUM напоминает, что соответствующее заявление украинского лидера прозвучало в ходе визита в Житомир 11 марта. По словам Порошенко, после того как Договор о ракетах средней и меньшей дальности перестанет действовать, Украина должна взяться за разработку более мощного вооружения, «которого бы боялся враг».

Сразу после заявления Порошенко военный эксперт Олег Стариков заявил, что Украина может разработать и поставить на боевое дежурство ракеты малой дальности— от 500 до 1000 километров,способные поражать цели в России. По мнению украинского специалиста, эти ракеты будут работать на сдерживание противника и при хорошем финансировании могут быть готовы в течение пяти ближайших лет.

В продолжение дискуссии украинский политический деятель, сопредседатель общественной инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирев предложил разместить пару дивизионов высокоточных ракет рядом с российской границей или Крымом, что его мнению, «автоматически сняло бы вопрос возможного вторжения РФ в Украину». Снегирев уверен, что сейчас для создания высокоточного ракетного оружия у Украины есть все необходимые мощности.

«Более того, часть ракетного потенциала РФ создана конструкторским бюро «Южмаша». В частности, это касается ракеты «Сатана». То есть это наши научные разработки, украинская интеллектуальная собственность — давайте называть вещи своими именами. Что касается последних разработок, то у нас есть чем похвастаться. К примеру, это ракетный комплекс «Ольха», дальность поражения которого составляет до 90 км. У «Грома» — до 400 км. Если будет налажено серийное производство, Украина получит возможность не просто сдерживать агрессию РФ из Крыма или с российской территории, но и контролировать оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Почему не начинается серийное производство этого вооружения, мне непонятно», — заявил политический деятель в интервью изданию «Гордон».

Вместе с тем, Снегирев подчеркнул, что все последние разработки Украины — в частности вышеупомянутые «Гром», «Ольха» — спонсировались иностранными инвесторами, прежде всего Саудовской Аравией.

«И, к сожалению, наше оружие уходит на внешние рынки, а не на перевооружение ВСУ… А ведь размещение пары дивизионов высокоточных ракет рядом с российской границей или Крымом автоматически сняло бы вопрос возможного вторжения РФ в Украину. Помимо этого, у нас есть возможности, чтобы восстановить и ядерный потенциал. Это вполне реальный шаг, который минимизировал бы территориальные претензии не только России, но и других недружественных нам стран. Например Венгрии», — отметил сопредседатель общественной инициативы «Правое дело».

ИА REGNUM напоминает, что, по мнению Петра Порошенко, создание высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия увеличит гарантии безопасности для украинцев.

«США юридически вышли из этого договора. Сделали выводы и мы. Нашим конструкторским бюро, нашей промышленности теперь не связывают руки никакие ограничения дальности полета ракет. Значит, на повестке дня вопрос о создании высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия, которое способно поражать цели далеко в тылу противника. Мы еще больше укрепим нашу армию, мы увеличим гарантию безопасности каждого украинца», — заявил президент страны 11 марта на заседании совета регионального развития Житомирской области.

1 февраля государственный секретарь Майк Помпео объявил, что США приостановят выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и малой дальности (РСМД) от 1987 года, а Государственный департамент уведомил российское посольство и посольства других участников договора, включая Украину, о намерении США выйти из договора. Президент России Владимир Путин сразу же заявил, что Россия также приостановит свои договорные обязательства.

После этого экс-посол США на Украине Стивен Пайфер публично заявил, что речь может идти только о создании неядерных ракетных сил.

«У правительства США нашлось бы не много оснований для протестов, если бы Киев пришел к выводу, что ракеты средней дальности могут повысить его способность сдерживать Россию от эскалации военных действий — при условии, что эти ракеты будут снаряжены обычными, а не ядерными боеголовками», — утверждал американский дипломат.