Чита, 13 марта, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Многие из тысяч жителей Забайкальского края, пострадавших в 2018 году от мощнейшего наводнения, при получении жилищных сертификатов предпочитают не задерживаться в регионе. Из официального сообщения регионального министерства территориального развития следует, что владельцы таких сертификатов приобретают жилье и в других регионах России — Приморском крае, Краснодарском крае, Бурятии, Смоленской, Новосибирской и других областях.

Сергей Святославский. Наводнение. 1900–1903

По словам профильного министра Виктора Паздникова, 13 марта в краевой бюджет поступили федеральные средства, предназначенные на оплату договоров купли-продажи жилых помещений по государственным жилищным сертификатам, выданные забайкальцам, пострадавшим в результате паводков. Речь идёт об оплате 12 договоров на общую сумму 18,8 миллиона рублей.

«Из 275 семей, уже подтвердивших право на получение государственного жилищного сертификата, только 55 семей избрали местом жительства Забайкальский край», — отметил министр.

Напомним, летом 2018 года осадки спровоцировали мощнейшее наводнение в Забайкалье. Пострадавшими стали более 15 тысяч человек. Ситуация с получением компенсаций за нанесённый паводком ущерб осложняется необходимостью документального подтверждения места проживания и имеющейся в собственности недвижимости. В начале марта 2019 года пострадавшим из российского бюджета было выделено 9,8 миллиона рублей.