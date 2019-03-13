Ярославль, 13 марта, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Основные объекты системы водоснабжения и водоотведения Ярославля готовы к прохождению паводкового периода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Ярославльводоканал».

ЯВК Лаборатория «Ярославльводоканала»

Усилен контроль за соблюдением технологических процессов. За качеством питьевой воды следит собственная аккредитованная лаборатория «Ярославльводоканала». Пробы берутся каждый час. Качество контролируют по 41 показателю. Результаты исследований отправляют в Роспотребнадзор.

Южная, Центральная и Северная водопроводные станции обеспечены необходимым запасом реагентов для очистки и обеззараживания воды.

«Чтобы не допустить ухудшение качества очистки питьевой воды, на водопроводных станциях в паводковый период увеличивается число промывок скорых фильтров, сокращается период работы отстойников и осветлителей между чистками. А также увеличивается кратность исследования проб воды не только в резервуарах чистой воды, но и в водоисточнике по химическим и микробиологическим показателям», — рассказала главный технолог АО «Ярославльводоканал» Светлана Паничева.

На очистных сооружениях канализации во время паводка традиционно увеличивается количество поступающих ливневых и талых вод. Поэтому, чтобы избежать загрязнения водных объектов, здесь также усилен лабораторный контроль.

На всех объектах предприятия проведена ревизия оборудования. При повышении уровня воды в реках Волга и Которосль определены участки возможного затопления. Для организации дополнительной защиты сооружения обеспечены запасом мешков с песком.

«Для оперативного устранения аварийных ситуаций во время паводка на сетях водоснабжения и водоотведения сформированы и обеспечены материально-техническими средствами аварийные бригады. Транспортные средства, дорожно-строительная, водоотливная техника находятся в исправном состоянии и готовы к применению», — отметил технический директор АО «Ярославльводоканал» Александр Махалкин.

В настоящее время качество питьевой воды соответствует санитарным нормам.