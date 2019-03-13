Мукачево, Украина, 13 марта, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Украинские пограничники задержали грузовой автомобиль, в котором обнаружили крупную партию контрабандных сигарет. Об этом сообщили 13 марта в пресс-службе государственной фискальной службы Украины.

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Грузовиком марки Mercedes с польскими номерами управлял гражданин Румынии. Во время осмотра транспортного средства пограничники выявили тайник, в котором находились 617 пачек сигарет украинского производства. По предварительным данным, задержанный планировал переправить сигареты на территорию Венгрии.

Общая сумма задержанной контрабанды оценивается почти в 600 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерские пограничники задержали группу жителей Закарпатья, у которых изъяли 18 ящиков с сигаретами на общую сумму около 3,5 млн рублей.

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