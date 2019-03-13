Москва, 13 марта, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Достигнутые результаты по развитию российских сёл явно недостаточны для стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения, для сохранения социального потенциала сельских территорий, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Федоров. Пейзаж.Парголово.1868

«В первую очередь проблемы на селе отразились на демографической ситуации. За последние 25 лет естественная убыль сельского населения (эмиграционный отток) составила 2,5 млн человек», — отметил Гордеев.

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