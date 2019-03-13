Москва, 13 марта, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Угрозы госсекретаря США Майка Помпео в адрес «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой бессмысленны. Российская компания успешно работает и в условиях санкций, говорится в комментарии МИД РФ, распространенном 13 марта пресс-службой ведомства.

Gage Skidmore Майк Помпео

В МИД отметили, что американские санкции обернулись в первую очередь против партнеров Вашингтона, которые вынуждены были ограничить сотрудничество с Россией. Российские дипломаты призвали американскую сторону «одуматься» и заняться вместо введения санкций «нормальной совместной работой» по стабилизацию обстановки в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у венесуэльской госкомпании PDVSA в обход американских санкций. Глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что манера Вашингтона «диктовать всё и вся до добра не доведёт».