Волгоград, 13 марта, 2019, 11:38 — ИА Регнум. В Волгограде объявлены аукционы на комплексную реконструкцию дорог в 2019 году, сообщили 13 марта в пресс-службе администрации города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дороги

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году планируется реконструировать 39 улиц Волгограда. Так, в Дзержинском районе проведут ремонт улиц Полины Осипенко, Полоненко и автодороги от улицы Качинцев до улицы Трехгорной. Также масштабное обновление автодороги протяженностью 2,5 километра ждет Тракторозаводской район Волгограда.

На всех объектах, помимо реконструкции дорожного полотна, будет выполнено восстановление или полная замена тротуаров, остановочных площадок, примыканий второстепенных дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Волгограде на площади Чекистов провалился под землю асфальт, на месте происшествия образовалась огромная дыра.