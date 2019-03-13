Новосибирск, 13 марта, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Экспортеры Новосибирской области будут кредитоваться по сниженной на 4,5% процентной ставке. Меры реализованы в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». О новых возможностях господдержки предпринимателей, а также о развитии экспорта, бизнеса и промышленности, шла сегодня, 13 марта, речь на тематическом обучающем семинаре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области На тематическом обучающем семинаре

По словам заместителя министра промышленности, торговли и развития предпринимательства области Вадима Васильева, меры по поддержке экспорта реализуются по федеральному проекту «Промышленный экспорт».

«С 1 апреля мы начинаем приём заявок от экспортёров на корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Экспортёры, подав документы, смогут получить кредит по сниженной на 4,5% процентной ставке. Снижение достаточно существенное — текущая ставка кредитования в районе 12−14%. Взамен экспортёр берёт на себя обязательства по приросту объёмов экспорта», — сказал Васильев.

В связи с введением новой меры поддержки определены целевые показатели — на 50% к 2024 году должен вырасти объем экспорта (несырьевого).

Вадим Васильев рассказал, что региональный минпромторг приступил к реализации и других национальных проектов — «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Производительность труда и поддержка занятости». Ожидается, что со следующего года будут реализовываться программы по производительности труда. Для этого есть определённые инструменты Фонда развития промышленности Новосибирской области с процентной ставкой от 1 до 5% годовых.

Заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства напомнил, что в Новосибирской области уже существует широкая линейка мер государственной поддержки: действуют Гарантийный фонд и Фонд микрофинансирования, уже зарекомендовавшие себя как успешные инструменты поддержки бизнеса, в 2017 году создан региональный Фонд развития промышленности, демонстрирующий хорошие показатели.

На семинаре представители региональных минпромторга и Агентства инвестиционного развития рассказали предпринимателям о новых возможностях господдержки, как финансовых, так и нефинансовых. Участниками стали представители резидентов индустриальных парков, органов власти и институтов развития области.

Отметим, что национальные проекты реализуются в России в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорта проектов в 2018 году утверждены советом при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.