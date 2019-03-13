Ярославль, 13 марта, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Ярославской области Александр Звягин подписал постановление «Об окончании эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Ярославской области». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как следует из документа, в период с 4 по 10 марта заболеваемость среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 22%. В связи с этим отменены карантинные мероприятия в учреждениях социальной сферы.

Специалисты Роспортребнадзора продолжают следить за ситуацией с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Как сообщало ранее ИА REGNUM, эпидемия в регионе была объявлена 28 января. Несмотря на то, что медики выявляли «гонконгский» и «свиной грипп», о тяжелых и летальных случаях неизвестно.