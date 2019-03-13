Киев, 13 марта, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Над планами Петра Порошенко «обменять Крым на членство в ЕС» можно было бы посмеяться, если бы и в России не было влиятельных политиков и дипломатов, рассуждающих схожим образом в отношении Курильских островов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 13 марта, комментируя высказывания Михаила Саакашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Как сообщалось ранее, экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области рассказал, что в 2014 году Порошенко «хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым», то есть считал, что выход Крыма из состава Украины приблизит страну к членству в этих альянсах.

«В сети смеются над планами Петра Порошенко «обменять Крым на членство в ЕС», о которых рассказал Михаил Саакашвили. Действительно, это звучит глупо со всех точек зрения. Государственный деятель не должен так рассуждать в принципе, но если такая мысль к нему и пришла, он должен понимать, что подобная схема в практическом плане неосуществима.

Всё вроде бы ясно, но мне лично не смешно. Потому, что и у нас, в нашей стране, некоторое политики рассуждали, да и сегодня рассуждают в подобном ключе. Вот Ельцин, например, готов был обменять южные Курилы на «добрососедство» с Японией. А уже при нынешнем президенте «обменяли» поддержку соотечественников в Прибалтике, их защиту от ассимиляции на «добрососедство» с Латвией, Литвой и Эстонией и «стратегическое партнёрство» с ЕС. Заметьте, не на членство в ЕС, а лишь на «партнёрство» с ним! Неужели нельзя было понять, что ни добрососедства не будет, ни истинного партнёрства — оно продлится ровно столько, сколько Россия не будет раздражать Брюссель и Вашингтон? Не поняли.

Да что политики, они люди «прагматичные»… Но вот дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел, бывший посол нашей страны в Японии Александр Панов сегодня говорит, что «в случае передачи спорных территорий Японии Россия решит многие проблемы в экономике и безопасности». Мол, есть, конечно, и минусы, но «плюсов больше». Звучит дико, но ведь говорит! Как будто всего произошедшего вокруг курильского вопроса в международных делах и в самой России, я имею в виду народные протесты против идеи передачи островов и опрос курильчан, высказавшихся категорически против, не было. А ведь этот деятель заведует кафедрой дипломатии в МГИМО, учит будущих внешнеполитических работников!

Так что и у нас некоторые от «рассуждений» а-ля Порошенко недалеко ушли. Или это он с них взял пример?» — отметил Михаил Демурин.