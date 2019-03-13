Москва, 13 марта, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Православные жители России стали чаще соблюдать религиозные традиции. Самый популярный обычай — окрашивание яиц на Пасху, их красят 60% (на 17% больше, чем в 2015 году). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Молитва

Выросло число тех, кто во время Великого поста отказывается от употребления алкоголя (с 20% в 2015 году до 54% в 2019 году).

Отказывается от употребления жирной пищи (52%) и мяса (47%). 39% не употребляют нецензурную лексику, 38% отгоняют дурные мысли.

Опрос проведен 7 марта 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%

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Как сообщало ИА REGNUM, периодически соблюдают православные посты 25% жителей России. Строго соблюдают Великий пост 14% граждан РФ, всех постов строго придерживаются 2% опрошенных.

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