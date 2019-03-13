Якутск, 13 марта, 2019, 11:32 — ИА Регнум. В Якутии катастрофически снижается количество предприятий малого бизнеса, несмотря на обширные меры господдержки. Об этом заявил политолог республики, председатель координационного совета по предпринимательству при главе Якутска Виталий Обедин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

synchroswimr Якутск, Якутия

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По данным эксперта, малый бизнес Якутии вымирает со скоростью примерно 750−800 субъектов в год. Эти данные Виталий Обедин озвучил в ответ на противодействие представителя мэрии Якутска Михаила Воробьёва и депутата Госсобрания республики Юрий Николаева возврату льготы для отдельных категорий малого бизнеса в виде 5%-й оплаты при использовании УСН и выборе «доходы минус расходы», и предложении установить оплату на уровне 15%. Аргументом за такие изменения стали выпадающие из-за этого налогового послабления доходы из бюджета.

«Льготу вводили в 2010 года, когда в Якутии было официально зарегистрировано почти 47 тыс. предпринимателей. Сейчас, спустя девять лет, их 39 с лишним тыс. Какое «увеличение числа субъектов предпринимательства», как показатель эффективности данной меры поддержки?! У нас всё это время, несмотря на огромное количество институтов поддержки, созданных кабмином Егора Борисова, несмотря на хваленные ТОРы (с которых выпадающих доходов куда больше, чем от данной льготы, раза так в три), несмотря на бравурные отчёты и регулярное переименование минпреда, идёт натуральное вымирание малого бизнесе Якутии со скоростью примерно 750−800 субъектов в год», — считает Виталий Обедин.

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Он отметил, что в правительстве республики отменять льготу не собирались, но просто забыли её продлить.

«Ну, почти забыли. Совещания по этому поводу проводились, какие-то поручения давались, но факт остаётся фактом: не внесли, — пояснил Виталий Обедин. — И вот сейчас встал вопрос: или бизнес (часть) внезапно обнаружит, что налоги выросли втрое, или надо как-то задним числом возвращать льготу».

Увеличение налоговой нагрузки с 5% до 15% от УСН для ряда категорий предпринимателей эксперт считает катастрофическим.

«Ну давайте, увеличьте налоговую нагрузку втрое, начнут умирать (вернее, уходить в тень) со скоростью 1000 субъектов в год! Тут в пору в набат колотить, а не «принципиальность» проявлять», — подчеркнул Виталий Обедин.

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Как сообщало ИА REGNUM, год назад руководитель регионального движения «Вместе мы — сила!» Ирина Котенко заявляла, что сочла удивительными данные, что количество субъектов предпринимательства в Якутии в расчёте на 10 тыс. человек по итогам 2017 года выросло на 2,4% в сравнении с результатами 2016 года.

«Сомневаюсь, что у нас может быть бурный рост предпринимателей на фоне существующего в республике прессинга. Извините, мы же не в Крыму. За счёт чего? За счёт каких резервов? Мы не можем выжить, карабкаемся, просим: «Обратите на нас внимание!», а у нас тут оказывается такой бурный рост. Удивительно», — отмечала Ирина Котенко.