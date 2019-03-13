Москва, 13 марта, 2019, 11:19 — ИА Регнум. С 2003 по 2018 год в России на развитие сельских территорий было направлено 515 млрд рублей. На одно сельское поселение пришлось 2 млн рублей, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Клодт. Село в Орловской губернии. 1864

За этот период в российских селах построено 22 млн кв. метров жилья, введены в строй новый школы на 119 тыс. мест, учреждения культуры на 33 тыс. мест, 1380 ФАПов. 680 спортивных сооружений.

Проложено более 79 тыс. км дорог, 25 тыс. локальных водопроводов, порядка 2,5 км автомобильных дорог. Хорошими дорогами обеспечено 707 сёл.

«В 2019 году на развитие российских направят 25 млрд 400 млн рублей, из федерального бюджета белее 17 млрд рублей», — отметил Гордеев.

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