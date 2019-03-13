Оренбург, 13 марта, 2019, 11:20 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2018 году от граждан поступило почти 850 жалоб на незаконные действиях коллекторов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону. Приставы отмечают, что количество обращений граждан увеличилось.

Коллектор

По данным ведомства, в 2017 году от граждан поступило около 700 обращений. Оренбуржцы указывали, что их не устраивает работа коллекторов.

В сферу деятельности и внимания так называемых «коллекторов» попадает все большее количество граждан. Это связано как с расширением сферы кредитования, так и увеличением числа граждан, не рассчитавших свои силы и не справившихся с объемов своих долговых обязательств. Кроме того, как правило, в сферу внимания коллекторов попадает не только сам должник, но его родственники, друзья, знакомые, обратили внимание в УФССП по Оренбуржью.

При этом в службе сделали акцент, что многие жалобы не относятся к компетенции УФССП. В частности, речь о тех жалобах, где граждане заявляют о физическом насилии и угрозах. Такими случаями занимается полиция. В ситуациях, когда произошла утечка персональных данных, разбирается Роскомнадзор.