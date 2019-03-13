Москва, 13 марта, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Для эффективной борьбы с оттоком капитала правительству РФ следовало бы самому начать активно инвестировать в российскую экономику, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 13 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь —м февраль 2019 года в 2,1 раза превысил показатели за аналогичный период 2018 года.

Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

По словам Колганова, проблема с оттоком капитала в России носит хронический характер.

«В течение всего периода рыночных реформ у нас постоянно идёт отток капитала из страны, за исключением тех редких месяцев, когда сальдо было положительным. Время от времени случаются всплески этого оттока», — сказал Колганов.

Обычно, как заметил экономист, это увеличение оттока совпадает с ростом доходов российских компаний — в первую очередь нефтегазовых и связанных с нефтегазовым рынком.

«Тут работают в основном два фактора, — объяснил Колганов. — Во-первых, наличие такой выручки и, во-вторых, неблагоприятный инвестиционный климат внутри страны».

Правительству России, как заметил экономист, самому следовало бы проявить активность в сфере инвестиционной деятельности, так как если страна испытывает недостаток частных инвестиций, то обычным выходом из положения является государственно-частное партнёрство. Иными словами, государство приглашает бизнес к соинвестированию в различные проекты, вкладывая в них и тем самым создавая гарантии того, что эти проекты будут продвигаться.

«У российского государства для этого есть деньги, но оно не особенно активно в мобилизации собственных ресурсов, — констатировал Колганов. — Через налоговую систему перераспределяется не очень большая доля валового внутреннего продукта по сравнению с большинством развитых стран. У нас уровень распределения валового внутреннего продукта через государственный бюджет соответствует уровню стран с так называемой либеральной экономикой. Но те страны, которые проводят структурные реформы или реализуют программы догоняющего развития, через бюджет распределяют гораздо более высокую долю валового внутреннего продукта».

В качестве примера Колганов привел Китай, который обеспечивает очень высокую норму накопления внутри страны через различного рода косвенные рычаги, в том числе связанные с деятельностью государственного аппарата.

«Конечно, одним из стимулов, создающих благоприятный инвестиционный климат, является кредитная экспансия, — заметил эксперт. — Это значит, что банковская система страны выдаёт кредиты на достаточно благоприятных условиях для предпринимателей и тем самым упрощает их инвестиционную деятельность. Кредитной экспансией характеризовался в частности индустриальный рывок Южной Кореи в своё время».

Однако в такой ситуации остается риск того, что деньги, выданные государством бизнесу, могут быть использованы для спекуляций на внешних валютных рынках, вместо того чтобы быть вложенными в реальный сектор. Чтобы этого не случилось, Колганов предложил использовать существующие во многих странах институты, которые позволяют направлять кредиты и государственное финансирование на строго целевые нужды.

«Должно существовать проектное финансирование, чтобы кредитные и бюджетные деньги выделялись исключительно под конкретные проекты и носили связанный, целевой характер, — сказал экономист. — То есть эти деньги нельзя потратить иначе, как на определённые цели. Они фиксируются на специальных счетах. Например, те же эскроу-счета для застройщиков. И деньги с этих счетов, иначе как под государственным контролем и на определённые государством цели, потратить нельзя. Если ты эти деньги хочешь получить, ты должен их использовать строго определённым образом».

Разумеется, как подытожил Колганов, здесь нужны довольно существенные изменения в системе государственного управления, дабы такой механизм мог эффективно работать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы Банка России, чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь — февраль 2019 года составил 18,6 млрд долларов, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого — 2018 — года.

По предварительной оценке регулятора, положительное сальдо счёта текущих операций платежного баланса России за два месяца выросло до 22,3 млрд долларов, что на 1,7 млрд долларов больше, чем годом ранее.