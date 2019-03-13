Ярославль, 13 марта, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Просроченная задолженность теплоснабжающих организаций Ярославской области 1 марта составила 2,9 млрд руб, достигнув исторического максимума за последние 5 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Ярославль».

Yarregion.ru Пуск газа в Ярославской области

В прошлом году в начале марта задолженность составила 2,6 млрд рублей, в 2017 — 2,3 млрд рублей, в 2016 — 2,1 млрд рублей, а в 2015 — 1,1 млрд рублей.

«График реструктуризации задолженности теплоснабжающих организаций, утвержденный в феврале 2018 года на пять лет, при условии оплаты текущего потребления, по состоянию на 1 марта текущего года не исполнен на 790 млн рублей», — сообщили в «Газпром межрегионгаз Ярославль».

В дочке «Газпрома» отмечают, что на уровне региона не принимаются системные решения, которые позволили бы гасить или не наращивать долг. При этом источником роста долгов являются государственные и муниципальные организации: АО ЯГК с просроченной задолженностью 834 млн рублей, теплоснабжающие организации Переславля-Залесского с общим долгом 611 млн рублей, МУП Рыбинска «Теплоэнерго» с долгом 830 млн рублей.

Также растут долги теплоснабжающих организаций Ростовского района, которые достигли 86,7 млн рублей.

«ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», действуя строго в соответствии с законодательством и в рамках своих полномочий, с 1 марта вынуждено приступить к проведению процедур введения ограничений поставок природного газа на теплоисточники. Всем предприятиям-должникам направляются соответствующие уведомления, и в случае неоплаты и не предоставления гарантий, поставщик вынужден будет прибегнуть к крайней мере — ограничению газоснабжения», — говорится в сообщении «Газпром межрегионгаз Ярославль».

В 2017 году власти Ярославской области взяли на себя обязательство погасить долги перед «Газпромом» в течение 5 лет. Сделать этого так и не удалось.