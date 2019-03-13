Калуга, 13 марта, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Министр дорожного хозяйства Калужской области Ольга Иванова 12 марта объявила о старте национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», который будет реализовываться на территории региона с 2019 по 2024 годы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в рамках нацпроекта в регионе создана «Калужская городская агломерация».

Kaluga-poisk.ru Новая дорога соединит Правый берег и Южный обход Калуги.

Агромерация включает в себя ядро — Калугу, а также территории-спутники — Бабынинский, Дзержинский, Малоярославецкий, Перемышльский и Ферзиковский районы и городской округ «Город Обнинск». Протяженность дорог агломерации составляет 1779 километров. Из них автомобильные дороги федерального значения — 277 км, регионального значения — 833,5 км, местного значения — 668,5 км.

По итогам реализации мероприятий национального проекта к концу 2024 года в Калужской агломерации доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, будет доведена до 85%. На выполнение мероприятий из федерального бюджета ежегодно планируется направлять 552 млн рублей. За шесть лет на ремонт и капитальный ремонт дорог калужский регион получит из федеральной казны 3,3 млрд рублей. Кроме этого, будет обеспечено финансирование из регионального дорожного фонда. С 2019 по 2024 годы планируется отремонтировано 710 километров дорог Калужской городской агломерации.

Как считает глава дорожного хозяйства министерства области, особое внимание при реализации проекта будет уделяться контролю качества работ с привлечением общественных организаций и населения.

«Одной из важных задач проекта является снижение аварийности на наших дорогах, мест концентрации ДТП, уровня перегруженности дорог», — подчеркнула Ольга Иванова.

Напомним, национальный проект «Безопасные качественные автомобильные дороги» включает реализацию четырех проектов: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения», «Автомобильные дороги необщего пользования Минобороны России». Калужская область участвует в трёх проектах.