Красноярск, 13 марта, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс 13 марта встретился с победителями и призёрами XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, глава региона поздравил спортсменов, представлявших на Универсиаде Красноярский край.

Вадим Кофман, krskstate.ru Губернатор Красноярского края Александр Усс поздравил призёров зимней Универсиады-2019

Всего сборная России, ставшая победителем Студенческих игр, завоевала 112 медалей: 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых. В том числе 23 медали по девяти видам спорта получили 23 спортсмена Красноярского края (10 золотых, шесть серебряных, семь бронзовых).

Особо отличился регион в лыжных гонках — шесть медалей. Биатлон и спортивное ориентирование принесли краю по четыре медали. Больше всего медалей в копилку региона принесли Марина Вяткина (спортивное ориентирование, четыре медали) и Яна Кирпиченко (лыжные гонки, четыре медали).

Усс вручил спортсменам и тренерам краевые награды. Универсиаду он назвал «по-настоящему историческим» событием для красноярцев.

«Это результат усилий организаторов, артистов, специалистов разного уровня и, конечно, самих жителей города, которые сделали всё от них зависящее для того, чтобы открыть Красноярск миру с самой лучшей стороны. Но вполне понятно, что решающий вклад внесли вы — наши спортсмены», — отметил губернатор.

В краевом правительстве подчеркнули, что спортсмены получили премии от мецената и почётного гражданина Красноярского края Хазрета Совмена. Их размер не уточняется.

Согласно краевому закону, с 2019 года спортсмены, представляющие край и выступающие на Всемирной Универсиаде в составе сборной команды страны, а также их тренеры получают единовременное вознаграждение. Так, за золотую медаль положено 50 тысяч рублей, за серебряную — 40 тысяч рублей, за бронзовую — 30 тысяч рублей.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске со 2 по 12 марта состоялось большое спортивное событие — Всемирная зимняя Универсиада 2019 года. В ней приняли участие спортсмены из 58 стран мира. Было разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

Триумфатором Студенческих игр в Красноярске стала Россия с её 112 медалями. Второе место заняла Южная Корея (14 медалей), третье — Япония (13 медалей).