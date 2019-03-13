Москва, 13 марта, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Создание субститута сигарет в виде Iqos и glo — это маркетинговый ход табачных компаний. По сути, это тот же товар, но он модифицирован, и его целевая аудитория — молодежь, что особенно опасно, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ» реж Давид Черкасский. 1988.СССР Курение

Минздрав России даже поиздержался с этой инициативой, выделяя средства на антитабачную борьбу. С другой стороны, министр здравоохранения Вероника Скворцова — молодец, она смогла противостоять мощнейшему табачному лобби и этим спасает тысячи жизней.

«Но и технологии не стоят на месте — необходимо установить законодательный запрет на первичном уровне в виде оценки потребления различных продуктов через дыхательные пути», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ разработал поправки в антитабачную концепцию на 2019−2035 годы. Предлагается регулировать обращение электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака типа Iqos и glo.

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