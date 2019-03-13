Москва, 13 марта, 2019, 10:03 — ИА Регнум. «Российские железные дороги» (РЖД) в 2019 году вложат более 20 млрд рублей на обновление парка электричек, сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что РЖД закупит семь составов (14 вагонов) рельсовых автобусов на сумму 1,5 млрд рублей, 14 электропоездов (72 вагона) на 3,5 млрд рублей, а также 150 вагонов «Ласточка» на сумму порядка 15,5 млрд рублей.

«Программа закупки пригородного подвижного состава в 2019 году позволит полностью обеспечить заказ субъектов РФ на пригородные перевозки с учетом их комплексных планов транспортного обслуживания населения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Локомотивный парк «Российских железных дорог» в 2019 году обновится на 674 единицы. На эти цели по инвестиционной программе будет направлено 88,6 млрд рублей. На электровозы придётся больше половины всех поставок. Компания приобретёт 356 электровозов, в том числе 35 — пассажирских, и 318 тепловозов, включая четыре пассажирских локомотива.

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