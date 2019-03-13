Сеул, 13 марта, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Компания Samsung Electronics подала заявку на патент сгибаемого смартфона во Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Об этом сообщает PhoneArena.

Согласно информационному источнику, смартфон будет представлять собой узкий и удлиненный гаджет, который при сгибании можно будет носить на запястье как часы. Заднюю часть смартфона планируют выполнить из эластичных и гибких пластин, изготовленных из разных материалов.

Кроме того, в данном девайсе будут предусмотрены магниты, для того чтобы в сложенном состоянии телефон-часы смогли лучше держаться на запястье.

По мнению нидерландской IT-компании LetsGoDigital, большое значение будут иметь вес и дизайн устройства. Так как если телефон будет неудобно носить в свернутом состоянии, на запястье, то у устройства будет ограниченный функционал.

Известно, что компания Samsung Electronics не единственная кто представил данную концепцию. Ранее в 2016 году китайская компания Lenovo также продемонстрировала концепцию смартфона, который можно носить на запястье.